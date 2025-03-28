ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський про нову угоду щодо надр зі США: містить те, що відкидали сторони

П'ятниця 28 березня 2025 19:14
UA EN RU
Зеленський про нову угоду щодо надр зі США: містить те, що відкидали сторони Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна тільки сьогодні офіційно отримала від США проєкт угоди про надра. Він містить пункти, які раніше відкидали сторони.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

"Офіційно українська сторона, а саме Кабінет міністрів України і мій офіс сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозиції США. Це важливо, не колись, а сьогодні", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що новий проєкт угоди отримала перша віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже", - додав президент.

Він підкреслив, що хоче отримати конкретну рецензію юристів. Вони повинні будуть порівняти всі версії такої угоди. Голова держави зазначив, що частина пропозицій в угоді відсіється. І коли там не буде законодавчих загроз, він її оцінить. А поки що, за словами президента, він не хоче "реагувати на кожен меседж".

Пропозиція США

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США запропонували Україні укласти одразу повну угоду про надра. Раніше країни хотіли підписати рамкову угоду.

Зокрема, у проєкті угоди передбачається, що США матимуть повний контроль над енергетичною та видобувною галузями.

Детально про нову угоду - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Рідкоземельні метали в Україні Допомога Україні
NEWS
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ