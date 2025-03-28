Зеленський про нову угоду щодо надр зі США: містить те, що відкидали сторони
Україна тільки сьогодні офіційно отримала від США проєкт угоди про надра. Він містить пункти, які раніше відкидали сторони.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.
"Офіційно українська сторона, а саме Кабінет міністрів України і мій офіс сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозиції США. Це важливо, не колись, а сьогодні", - наголосив Зеленський.
Він уточнив, що новий проєкт угоди отримала перша віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
"Це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже", - додав президент.
Він підкреслив, що хоче отримати конкретну рецензію юристів. Вони повинні будуть порівняти всі версії такої угоди. Голова держави зазначив, що частина пропозицій в угоді відсіється. І коли там не буде законодавчих загроз, він її оцінить. А поки що, за словами президента, він не хоче "реагувати на кожен меседж".
Пропозиція США
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США запропонували Україні укласти одразу повну угоду про надра. Раніше країни хотіли підписати рамкову угоду.
Зокрема, у проєкті угоди передбачається, що США матимуть повний контроль над енергетичною та видобувною галузями.
Детально про нову угоду - в матеріалі РБК-Україна.
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