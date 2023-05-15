Угода може закінчитися? Цього тижня не плануються переговори щодо "зернової ініціативи"

Посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева на брифінгу повідомила, що Україна отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього угоди про експорт зерна.

"Ситуація в цілому (після переговорів) не сильно змінилася, і ми отримуємо досить суперечливу інформацію щодо зернової угоди та можливості її продовження", - сказала вона.

Зазначимо, що Росія погрожувала вийти з угоди 18 травня, якщо не буде виконано перелік вимог щодо усунення перешкод для експорту зерна та добрив з Росії.

"Таке припинення, вихід (Росії - ред.) з зернової ініціативи можливий, але для всіх і в першу чергу для російської сторони це буде означати ескалацію ситуації і вони ускладнять собі свою подальшу переговорну позицію", - сказала Трофімцева.

За її словами, у квітні Україна експортувала 2,5 млн тонн сільськогосподарської продукції, попри уповільнення використання зернового коридору.

Нагадаємо, 10 травня у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

Наступного дня українська ж сторона повідомила, що подальші консультації пройдуть в онлайн форматі.

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