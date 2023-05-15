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Соглашение может закончиться? На этой неделе не планируются переговоры по "зерновой инициативе"

Фото: на этой неделе не планируются переговоры по "зерновой инициативе" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На этой неделе не планируют проводить переговоры по продлению "зерновой инициативы", срок действия которой должен завершиться 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева на брифинге сообщила, что Украина получает противоречивые сигналы относительно будущего соглашения об экспорте зерна.

"Ситуация в целом (после переговоров) не сильно изменилась, и мы получаем достаточно противоречивую информацию о зерновом соглашении и возможности его продления", - сказала она.

Отметим, что Россия угрожала выйти из соглашения 18 мая, если не будет выполнен перечень требований по устранению препятствий для экспорта зерна и удобрений из России. Так, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если не будет гарантий для РФ, в том числе по экспорту аммиака, то инициатива "прекращает свое существование".

"Такое прекращение, выход (России - ред.) из зерновой инициативе возможен, но для всех и в первую очередь для российской стороны это будет означать эскалацию ситуации и они усложнят себе свою дальнейшую переговорную позицию", - сказала Трофимцева.

По ее словам, в апреле Украина экспортировала 2,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, несмотря на замедление использования зернового коридора.

Напомним, 10 мая в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

На следующий день украинская сторона сообщила, что дальнейшие консультации пройдут в онлайн формате.

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МИД УкраиныРоссийская Федерациязерновой коридор