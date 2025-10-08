ХАМАС заявив про нібито "обмін" з Ізраїлем списками заручників і в'язнів

ХАМАС заявив про те, що "ізраїльські та палестинські перемовники" буцімто "обмінялися" списками полонених і заручників, яких можуть звільнити у разі досягнення угоди про мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Звільнення решти ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС, і 1 950 палестинських в’язнів є ключовими пунктами мирного плану з 20 пунктів, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

Аль-Нуну підтвердив, що переговори зосереджені на "механізмах припинення війни, виведенні військ із Сектора Гази та обміні полоненими".

Вказано, що заяву підписав високопоставлений представник ХАМАС Тахер аль-Нуну, який також "висловив оптимізм щодо перспектив домовленості".

Про обмін списками полонених та заручників йдеться у розповсюдженій заяві терористичного угруповання ХАМАС щодо оновлення переговорів про мир у Газі.

Нагадаємо, 7 жовтня у Єгипті стартували непрямі переговори щодо припинення війни в Газі. На них обговорюється в тому числі звільнення полонених та заручників.

Сторони підтвердили готовність дотримуватися загальних принципів плану, запропонованого американським президентом Дональдом Трампом, згідно з яким воєнні дії мають припинитися, заручників має бути звільнено, а гуманітарна допомога має надходити в Газу.

Які перешкоди в переговорах

Не дивлячись на вимоги Заходу якнайшвидше укласти мирну угоду, сторони вимагають уточнень щодо ключових деталей.

Ізраїль частково призупинив атаки по Газі, а ХАМАС наполягає на "гарантіях", що Тель-Авів справді виконає обіцянки щодо виведення військ після відмови бойовиків від контролю та звільнення заручників.

Ізраїльська сторона обмежує перший етап переговорів тільки питанням звільнення заручників і створенням буферної зони по так званій "жовтій лінії" в Газі.

Наприкінці вересня Дональд Трамп анонсував "ефективні" переговори до підписання фінальної мирної угоди із завершення війни у Секторі Газа.