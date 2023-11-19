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Угода між Ізраїлем і ХАМАСом зі звільнення заручників стає дедалі ближче, - Білий дім

Неділя 19 листопада 2023 21:09
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Угода між Ізраїлем і ХАМАСом зі звільнення заручників стає дедалі ближче, - Білий дім Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Угода між Ізраїлем і ХАМАСом щодо звільнення заручників, утримуваних в обложеному анклаві, стає дедалі ближчою.

Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, угода про звільнення "значно більшої кількості заручників, ніж 12", найімовірніше, також міститиме тривалу паузу в бойових діях і дасть змогу розподіляти гуманітарну допомогу в Секторі Газа.

"Наразі я можу сказати, що деякі розбіжності, які залишалися в дуже складних, дуже делікатних переговорах, були звужені. Я вважаю, що ми ближче, ніж будь-коли, а можливо, і ближче, ніж будь-коли з самого початку цього процесу, до того, щоб укласти цю угоду", - заявив Файнер.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики біжать на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не має наміру утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Крім цього, ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе. Також ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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