Угода про корисні копалини: в ОП відповіли, чи можуть США віддати перевагу Росії

За словами Подоляка, Україна, на відміну від Росії, зацікавлена в стратегічному партнерстві зі Штатами. Сьогодні ж довкола угоди точаться на різних рівнях дискусії.

Радник голови ОП зауважив, що угода зі Штатами є вигідною для обох сторін. Київ потребує технологій, розробок іншого рівня, технологій доступу до глобальних ринків без посередників й інвестицій. Вашингтон, своєю чергою, зможе отримати суттєве зростання конкурентної частки на відповідних глобальних ринках.

"І тут я переходжу тепер до Росії. Росія є безпосереднім конкурентом саме в цих ринках на глобальному рівні. І Росія точно не віддасть США те, що суттєво наростить впливи Штатів на відповідні галузі. Мова йде про аерокосмос, телекомунікацію і так далі. Росія за рахунок цих інструментів хоче сама мати суттєві впливи на глобальні ринки", - пояснив він.

Подоляк відзначив, що для Росії першочергове значення має не особиста фінансова вигода, а збереження та посилення геополітичного впливу. Диктатор Володимир Путін ніколи не погодиться втратити глобальне домінування навіть заради додаткових мільярдних прибутків, оскільки для нього важливішим є збереження свого образу.

"Тому що це не та мета, заради якої цю війну (проти України, - ред.) починав Путін. Він хоче домінування. Хоче своїх правил. А коли ти віддаєш, як молодший партнер, частку у своїх бізнесах, це означає, що ти програв. Путін на це не погодиться". - зауважив Подоляк.