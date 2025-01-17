Угода Ізраїлю і ХАМАС. У Нетаньяху заявили, що перші заручники будуть звільнені 19 січня

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 15 січня Ізраїль та ХАМАС за участі посередників досягли угоди щодо Сектору Газа. Угода відкриває шлях до припинення вогню.

Посередниками між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС виступили США, Катар і Єгипет.

Передбачається, що в рамках угоди ХАМАС поетапно відпустить ізраїльських заручників. На першому етапі, який триватиме 42 дні, терористи мають звільнити 33 особи. Це жінки, діти, старі та хворі.

Друга фаза передбачає звільнення інших полонених, а третя - повернення тіл заручників.

Ізраїльський Кабінет безпеки має затвердити угоду з ХАМАС. Вчора, 16 січня, В офісі прем'єра Ізраїлю заявили, що засідання відклали, оскільки ХАМАС відмовився від деяких домовленостей. Проте саме угруповування відкидає звинувачення.

Детальніше про угоду Ізраїлю з ХАМАС та що вона означає - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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