Соглашение Израиля и ХАМАС. У Нетаньяху заявили, что первые заложники будут освобождены 19 января

Соглашение Израиля и ХАМАС

Напомним, 15 января Израиль и ХАМАС при участии посредников достигли соглашения по Сектору Газа. Соглашение открывает путь к прекращению огня.

Посредниками между Израилем и группировкой ХАМАС выступили США, Катар и Египет.

Предполагается, что в рамках соглашения ХАМАС поэтапно отпустит израильских заложников. На первом этапе, который продлится 42 дня, террористы должны освободить 33 человека. Это женщины, дети, старики и больные.

Вторая фаза предусматривает освобождение других пленных, а третья - возвращение тел заложников.

Израильский Кабинет безопасности должен утвердить соглашение с ХАМАС. Вчера, 16 января, в офисе премьера Израиля заявили, что заседание отложили, поскольку ХАМАС отказался от некоторых договоренностей. Однако сама группировка отвергает обвинения.

Подробнее о соглашении Израиля с ХАМАС и что оно означает - узнайте в материале РБК-Украина.

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