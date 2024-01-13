Угода про гарантії безпеки з Британією. Шмигаль розповів, чи можуть її подовжити

"Після завершення десятилітнього терміну, якщо ми не станемо членом НАТО, то угода буде на тих же умовах продовжена", - наголосив прем'єр.

Підписання угоди про гарантії безпеки з Британією

Нагадаємо, у п'ятницю 12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

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