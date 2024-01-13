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Соглашение о гарантиях безопасности с Британией. Шмыгаль рассказал, могут ли его продлить

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соглашение о гарантиях безопасности, которое было вчера заключено между Украиной и Британией в случае необходимости может быть продлено.

Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"По истечении десятилетнего срока, если мы не станем членом НАТО, то соглашение будет на тех же условиях продлено", - подчеркнул премьер.

Подписание соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией

Напомним, в пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в течение этого периода времени вступит в НАТО, стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины - читайте в нашем материале.

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Денис ШмыгальВойна России против Украины