Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

"Угода з дияволом": Данія застерегла США від поспішного миру з Путіним без України

Фото: міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Данії застерегли від будь-яких мирних угод без участі України, назвавши їх "угодою з дияволом".

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

Як пише видання, Расмуссен застеріг Сполучені Штати та Росію від будь-яких спроб укласти мирну угоду без участі України та європейських партнерів.

Приводом для такої заяви стала анонсована зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна 15 серпня в американському штаті Аляска.

"Наш сигнал для США: будьте обережні, не починайте з неправильного кута", - наголосив Расмуссен.

Глава МЗС Данії, що будь-яка спроба домовитися з Кремлем поспіхом може мати небезпечні наслідки. Він застерігає від "спокуси швидко домовитися з Путіним", називаючи такий сценарій розвитку подій "угодою із самим дияволом".

На його думку, єдиним правильним початком будь-яких переговорів має бути повне припинення вогню.

"Тільки за умови повного припинення вогню можна починати обговорювати довгострокове рішення", - підкреслив данський дипломат.

 

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

В понеділок, 11 серпня, президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, аби той припинив війну.

В свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що питання завершення розв’язаної Росією війни не можна вирішити без участі України та Європи.

