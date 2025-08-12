"Угода з дияволом": Данія застерегла США від поспішного миру з Путіним без України

Як пише видання, Расмуссен застеріг Сполучені Штати та Росію від будь-яких спроб укласти мирну угоду без участі України та європейських партнерів.

Приводом для такої заяви стала анонсована зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна 15 серпня в американському штаті Аляска.

"Наш сигнал для США: будьте обережні, не починайте з неправильного кута", - наголосив Расмуссен.

Глава МЗС Данії, що будь-яка спроба домовитися з Кремлем поспіхом може мати небезпечні наслідки. Він застерігає від "спокуси швидко домовитися з Путіним", називаючи такий сценарій розвитку подій "угодою із самим дияволом".

На його думку, єдиним правильним початком будь-яких переговорів має бути повне припинення вогню.

"Тільки за умови повного припинення вогню можна починати обговорювати довгострокове рішення", - підкреслив данський дипломат.