"Сделка с дьяволом": Дания предостерегла США от поспешного мира с Путиным без Украины

Как пишет издание, Расмуссен предостерег Соединенные Штаты и Россию от любых попыток заключить мирное соглашение без участия Украины и европейских партнеров.

Поводом для такого заявления стала анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа в американском штате Аляска.

"Наш сигнал для США: будьте осторожны, не начинайте с неправильного угла", - подчеркнул Расмуссен.

Глава МИД Дании, что любая попытка договориться с Кремлем в спешке может иметь опасные последствия. Он предостерегает от "соблазна быстро договориться с Путиным", называя такой сценарий развития событий "сделкой с самим дьяволом".

По его мнению, единственным правильным началом любых переговоров должно быть полное прекращение огня.

"Только при условии полного прекращения огня можно начинать обсуждать долгосрочное решение", - подчеркнул датский дипломат.