"Сделка с дьяволом": Дания предостерегла США от поспешного мира с Путиным без Украины

В Дании предостерегли от любых мирных соглашений без участия Украины, назвав их "сделкой с дьяволом".
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Как пишет издание, Расмуссен предостерег Соединенные Штаты и Россию от любых попыток заключить мирное соглашение без участия Украины и европейских партнеров.
Поводом для такого заявления стала анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа в американском штате Аляска.
"Наш сигнал для США: будьте осторожны, не начинайте с неправильного угла", - подчеркнул Расмуссен.
Глава МИД Дании, что любая попытка договориться с Кремлем в спешке может иметь опасные последствия. Он предостерегает от "соблазна быстро договориться с Путиным", называя такой сценарий развития событий "сделкой с самим дьяволом".
По его мнению, единственным правильным началом любых переговоров должно быть полное прекращение огня.
"Только при условии полного прекращения огня можно начинать обсуждать долгосрочное решение", - подчеркнул датский дипломат.
Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
В понедельник, 11 августа, президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.
В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос завершения развязанной Россией войны нельзя решить без участия Украины и Европы.