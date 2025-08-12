ua en ru
"Сделка с дьяволом": Дания предостерегла США от поспешного мира с Путиным без Украины

Дания, Вторник 12 августа 2025 00:52
"Сделка с дьяволом": Дания предостерегла США от поспешного мира с Путиным без Украины Фото: министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Дании предостерегли от любых мирных соглашений без участия Украины, назвав их "сделкой с дьяволом".

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

Как пишет издание, Расмуссен предостерег Соединенные Штаты и Россию от любых попыток заключить мирное соглашение без участия Украины и европейских партнеров.

Поводом для такого заявления стала анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа в американском штате Аляска.

"Наш сигнал для США: будьте осторожны, не начинайте с неправильного угла", - подчеркнул Расмуссен.

Глава МИД Дании, что любая попытка договориться с Кремлем в спешке может иметь опасные последствия. Он предостерегает от "соблазна быстро договориться с Путиным", называя такой сценарий развития событий "сделкой с самим дьяволом".

По его мнению, единственным правильным началом любых переговоров должно быть полное прекращение огня.

"Только при условии полного прекращения огня можно начинать обсуждать долгосрочное решение", - подчеркнул датский дипломат.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

В понедельник, 11 августа, президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос завершения развязанной Россией войны нельзя решить без участия Украины и Европы.

