УЕФА завтра объявит о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Порту, - Times

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завтра, 13 мая, объявит о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия). Болельщики клубов “Манчестер Сити” и “Челси” получат билетную квоту в размере от 4,5 до 6 тысяч.

Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, переговоры между представителями УЕФА и властей Португалии привели к соглашению о проведении финала Лиги чемпионов в Порту. Игра между “Манчестер Сити” и “Челси” состоится 29 мая.

Издание также отмечает, что болельщики каждого из клубов, которые встретятся в финале, получат билетную квоту в размере от 4,5 до 6 тысяч.

Ранее СМИ сообщали, что финал Лиги чемпионов перенести в Лондон на стадион “Уэмбли” или Лиссабон. Вариант со столицей Великобритании был отвергнут, поскольку британское правительство не согласилось ослабить ограничительные меры в виде исключения для представителей УЕФА, вещателей, спонсоров и VIP-персон.

Финальный матч состоится 29 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени. Его перенесут из Стамбула в связи с осложнением ситуации с коронавирусом в Турции.