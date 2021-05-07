Новый формат Лиги чемпионов: что изменится с 2024 года

УЕФА с сезона 2024/2025 меняет формат самого престижного футбольного турнира Европы - Лиги чемпионов . Количество команд увеличится до 36, а также полностью изменится формат группового этапа турнира.

Формат

Сейчас в ЛЧ участвуют 32 команды. С 2024 года количество участников увеличится до 36. При этом исчезнут привычные 8 групп по 4 команды - теперь будет одна общая турнирная таблица со всеми участниками. Количество матчей увеличится с 125 о 255, при этом каждая команда на групповой стадии сыграет не 6 игр против трех команд, а 10 матчей и все против различных соперников (5 дома, 5 на выезде).

"Так клубы смогут проверить силы против более широкого круга соперников, а у болельщиков будет больше шансов увидеть встречи топ-клубов на более ранней стадии. Новый формат должен привести к тому, что турнирная мотивация будет сохраняться до самого последнего игрового дня", - объясняют такие изменения в УЕФА.

Кто получит дополнительные места

Еще четыре места в ЛЧ будут распределены по трем критериям:

одно место получит третья команда из пятой ассоциации в рейтинге УЕФА;

еще одно место получит один из национальных чемпионатов через Путь чемпионов. Сейчас здесь разыгрываются четыре путевки между клубами-чемпионами стран, которые занимают с 11-й по 55-ю строчку рейтинга УЕФА. В новом формате таких путевок будет пять;

два последних места получат клубы с самыми высокими клубными коэффициентами, которые не пробились напрямую в ЛЧ, но получили право участвовать в квалификации к турниру, или в Лиге Европы или Лиге конференций.

С кем будут играть команды в группе

Соперники будут определяться путем жеребьевки. Команды из первой корзины сыграют 2 матча с другими клубами своей и четвертой корзин, и по 3 матча с командами из второй и третьей. Клубы из четвертой корзины имеют аналогичный расклад. А вот из второй и третьей корзин - будут чаще играть с представителям корзин №1 и №4.

При этом на групповой стадии не могут играть между собой клубы из одной страны, а также команды не могут встречаться дважды между собой.

Кто пройдет в 1/8 финала

По результатам всех матчей составляется общая турнирная таблица. Восемь лучших команд общего этапа напрямую проходят в 1/8 финала. Клубы, занявшие с 9-го по 24-е место, проведут стыковые матчи за право выхода в 1/8 финала. Места с 9-го по 16-е будут сеяными и сыграют с командами, которые заняли с 17-го по 24-е места. Клубы, которые заняли места с 25-го и ниже, прекращают выступления в еврокубках.

Стадия плей-офф

Начиная с 1/8 финала турнир будет проводиться по старому формату - вплоть до финала пары играют между собой два матча, финал состоит из одного поединка.