Финал Лиги чемпионов собираются перенести из Стамбула в Лиссабон или Лондон

УЕФА в ближайшее время может официально огласить о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула (Турция). Новым местом для проведения решающего матча планируют утвердить португальский Лиссабон или английский Лондон.

Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Никола Шира.

"УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Стамбула в Лиссабон или Лондон. Решение будет принято в ближайшие часы", - написал журналист.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен состояться 29 мая в Стамбуле. В решающем матче встретятся две английские команды - "Ман Сити" украинца Александра Зинченко сыграет с "Челси".

Ранее британские депутаты выразили обеспокоенность тем, что финал ЛЧ будет проходить в Стамбуле из-за того, что в Турции распространение коронавируса в 12 раз выше, чем в Британии. В связи с этим депутаты предложили перенести финал в Лондон. В УЕФА эту ситуацию официально пока не комментировали.

До этого в УЕФА рассчитывали, что финал Лиги чемпионов в Стамбуле пройдет со зрителями.

Отметим, с 2024 года УЕФА вводит новый формат Лиги чемпионов. Подробнее об изменениях - в материале РБК-Украина.