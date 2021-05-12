УЄФА завтра оголосить про перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула в Порту, - Times
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) завтра, 13 травня, оголосить про перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія). Вболівальники клубів "Манчестер Сіті" і "Челсі" отримають квиткову квоту в розмірі від 4,5 до 6 тисяч.
Про це повідомляє газета The Times з посиланням на джерело.
За даними співрозмовника видання, переговори між представниками УЄФА і влади Португалії привели до угоди про проведення фіналу Ліги чемпіонів в Порту. Гра між "Манчестер Сіті" і "Челсі" відбудеться 29 травня.
Видання також зазначає, що вболівальники кожного з клубів, які зустрінуться в фіналі, отримають квиткову квоту в розмірі від 4,5 до 6 тисяч.
Раніше ЗМІ повідомляли, що фінал Ліги чемпіонів перенести в Лондон на стадіон "Уемблі" або Лісабон. Варіант зі столицею Великобританії був відкинутий, оскільки британський уряд не погодився послабити обмежувальні заходи у вигляді виключення для представників УЄФА, мовників, спонсорів і VIP-персон.
Фінальний матч відбудеться 29 травня. Початок о 22:00 за київським часом. Його перенесуть зі Стамбула в зв'язку з ускладненням ситуації з коронавірусів в Туреччині.
Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться дві англійські команди - "Ман Сіті" українця Олександра Зінченка зіграє з "Челсі".
Раніше британські депутати висловили стурбованість тим, що фінал ЛЧ буде проходити в Стамбулі через те, що в Туреччині поширення коронавірусу в 12 разів вище, ніж в Британії. У зв'язку з цим депутати запропонували перенести фінал в Лондон. В УЄФА цю ситуацію офіційно поки не коментували.
До цього в УЄФА розраховували, що фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі пройде з глядачами.
Відзначимо, з 2024 року УЄФА запроваджує новий формат Ліги чемпіонів. Детальніше про зміни - в матеріалі РБК-Україна.