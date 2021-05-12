УЄФА завтра оголосить про перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула в Порту, - Times

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) завтра, 13 травня, оголосить про перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія). Вболівальники клубів "Манчестер Сіті" і "Челсі" отримають квиткову квоту в розмірі від 4,5 до 6 тисяч.

Про це повідомляє газета The Times з посиланням на джерело.

За даними співрозмовника видання, переговори між представниками УЄФА і влади Португалії привели до угоди про проведення фіналу Ліги чемпіонів в Порту. Гра між "Манчестер Сіті" і "Челсі" відбудеться 29 травня.

Видання також зазначає, що вболівальники кожного з клубів, які зустрінуться в фіналі, отримають квиткову квоту в розмірі від 4,5 до 6 тисяч.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінал Ліги чемпіонів перенести в Лондон на стадіон "Уемблі" або Лісабон. Варіант зі столицею Великобританії був відкинутий, оскільки британський уряд не погодився послабити обмежувальні заходи у вигляді виключення для представників УЄФА, мовників, спонсорів і VIP-персон.

Фінальний матч відбудеться 29 травня. Початок о 22:00 за київським часом. Його перенесуть зі Стамбула в зв'язку з ускладненням ситуації з коронавірусів в Туреччині.