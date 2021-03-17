УЕФА рассчитывает, что финал Лиги чемпионов в Стамбуле пройдет со зрителями

Финал Лиги чемпионов должен пройти со зрителями в Стамбуле. В УЕФА считают, что этому поспособствует вакцинация против коронавируса в Европе.

В организации уверены, что финал главного клубного турнира Европы пройдет с ограниченным количеством зрителей на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле. Уверенности им придает кампания по COVID-вакцинации в Европе, и в Турции в том числе.

Также в УЕФА рассчитывают, что поздние стадии плей-офф Лиги чемпионов смогут провести в формате гостевых и домашних поединков с соблюдением всех санитарных протоколов. Часть матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы была сыграна не на домашних полях некоторых полях из-за ограничений в связи с коронавирусом. В частности, "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" провели оба матча в Будапеште, поскольку немецкие ограничения запрещают посещение страны лицам из Британии без карантина, а также непрохождение карантина после возвращения из Великобритании.

Финал Лиги чемпионов-2021 запланирован на 29 мая. В Стамбуле изначально был запланировал прошлогодний финал турнира, но из-за пандемии коронавируса плей-офф доиграли в формате мини-турнира в Лиссабоне.