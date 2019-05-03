УЕФА вынес решение по делу о натурализации Мораеса

УЕФА принял решение по делу натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса и его выступлений за сборную Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган организации отклонил протест соперников украинской национальной команды в отборе на Евро-2020 - Федераций футбола Люксембурга и Португалии. Украине грозило два технических поражения.

Жуниор Мораес стал гражданином Украины незадолго до старта квалификации на Евро-2020. 22 марта он дебютировал в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1). Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.

Следующие поединки отбора к Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).