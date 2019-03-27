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УЕФА открыл дело против сборной Украины по поводу Мораеса

Новости » Спорт    27.03.2019 - 22:44
УЕФА открыл дело против сборной Украины по поводу Мораеса
Фото: Жуниор Мораес по центру (ffu.ua)

Будет рассмотрена правомочность участия игрока против команд Португалии и Люксембурга

УЕФА открыл дисциплинарное производство по участию Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт футбольной организации.

Производство было открыто после жалоб от Федерации футбола Люксембурга и Португалии. Это дело будет рассматриваться в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА.

Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный органы УЕФА, которые примут решение по нему на ближайшем заседании. Дата заседания пока не объявлена.

Португалия и Люксембург настаивают на том, что Мораес не имел права принимать участие в матчах сборной Украины, так как не было выполнено условие о смене спортивного гражданства, по которому игрок должен прожить в стране как минимум 5 лет.

В Федерации футбола Украины заявили, что натурализация была осуществлена согласно нормам законодательства.

Федерация футбола Люксембурга направит УЕФА запрос о натурализации Мораеса В Португалии считают, что Мораес не имеет права выступать за сборную Украины
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