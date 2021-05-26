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УЕФА возбудило дело против "Барсы", "Реала" и "Юве" из-за Суперлиги

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Ньон, Среда 26 мая 2021 08:25
УЕФА возбудило дело против "Барсы", "Реала" и "Юве" из-за Суперлиги Фото: УЕФА расследует возможное нарушение нормативно-правовой базы со стороны клубов (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

УЕФА возбудило дело против клубов, оставшихся в Суперлиге. Речь идет об испанских "Барселоне" и "Реале", а также итальянском "Ювентусе".

Об этом говорится на сайте УЕФА.

"После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА", - сообщили в организации.

Дополнительную информацию представят позже.

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

Спустя два дня после объявления о создании турнира из Суперлиги вышли 9 из 12 клубов. Официально не покидали турнир "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

Ранее РБК-Украина писало, что "Юве" могут исключить из Серии А в следующем сезоне из-за Суперлиги.

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