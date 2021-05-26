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УЄФА порушило справу проти "Барси", "Реала" і "Юве" через Суперлігу

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Ньон, Середа 26 травня 2021 08:25
УЄФА порушило справу проти "Барси", "Реала" і "Юве" через Суперлігу Фото: УЄФА розслідує можливе порушення нормативно-правової бази з боку клубів (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

УЄФА порушило справу проти клубів, залишилися в Суперлізі. Йдеться про іспанські "Барселону" і "Реал", а також італійський "Ювентус".

Про це йдеться на сайті УЄФА.

"Після розслідування, проведеного інспекторами з етики та дисципліни УЄФА у зв'язку з проектом так званої Суперліги, проти "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" було порушено дисциплінарне провадження за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА", - повідомили в організації.

Додаткову інформацію представлять пізніше.

Нагадаємо, в ніч на 19 Квітня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проекту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і " Атлетіко".

В УЄФА засудили такі дії, заявивши, що учасники даного турніру можуть бути виключені з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.

Через два дні після оголошення про створення турніру з Суперліги вийшли 9 з 12 клубів. Офіційно не покидали турнір "Барселона", "Реал" і "Ювентус".

Раніше РБК-Україна писало, що "Юве" можуть виключити з серії а в наступному сезоні через Суперліги.

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