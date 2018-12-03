Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" будет перенесен из Харькова

Фото: "Лион" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Пока неизвестно в каком именно городе состоится игра

Матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" будет перенесен из Харькова. Об этом в комментарии AFP заявил директор соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджо Маркетти.

"Ни один матч под эгидой УЕФА не состоится в тех местах, где действует военное положение. Матч между Шахтером и Лионом не состоится в Харькове. Также мы не знаем пока в каком городе пройдет эта игра", - цитирует его France Football.

Ранее сообщалось, что ФФУ обратилась к "Арене Львов" по поводу проведения этого матча.

Поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" запланирован на 12 декабря в Харькове, где проводит свои домашние игры донецкий клуб. Победа в этом матче выведет донецкую команду в плей-офф раунд Лиги чемпионов со второго места.