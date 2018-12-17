"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/16 финала Лига Европы

Фото: жеребьевка 1/16 финала Лига Европы (twitter.com/fcshakhtar)

Состоялась жеребьевка второго по престижности евротурнира

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой своих соперников узнали два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер". Результаты церемонии доступны на сайте организации.

Так, киевский клуб встретится с греческим "Олимпиакосом", а "горняки" - немецким "Айнтрахтом".

Итоги жеребьевки:

"Виктория" Пльзень (Чехия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия)

"Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия)

"Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия)

"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия)

"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия)

"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия)

"Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия)

"Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания)

"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" Киев (Украина)

"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания)

"Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия)

БАТЭ (Беларусь) - "Арсенал" (Англия)

"Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия)

Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные - 21 февраля. Финальна игра состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".

Напомним, ранее по итогам жеребьевки 16 команд узнали соперников по стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.