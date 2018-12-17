ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/16 финала Лига Европы

Новости » Спорт    17.12.2018 - 14:25
"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/16 финала Лига Европы
Фото: жеребьевка 1/16 финала Лига Европы (twitter.com/fcshakhtar)

Состоялась жеребьевка второго по престижности евротурнира

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой своих соперников узнали два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер". Результаты церемонии доступны на сайте организации.

Так, киевский клуб встретится с греческим "Олимпиакосом", а "горняки" - немецким "Айнтрахтом".

Итоги жеребьевки:

"Виктория" Пльзень (Чехия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия)
"Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия)
"Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия)
"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия)
"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия)
"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия)
"Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия)
"Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания)
"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" Киев (Украина)
"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания)
"Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия)
БАТЭ (Беларусь) - "Арсенал" (Англия)
"Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия)

Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные - 21 февраля. Финальна игра состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".

Напомним, ранее по итогам жеребьевки 16 команд узнали соперников по стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Динамо" уступило "Яблонцу" в последнем туре Лиги Европы "Шахтер" упустил победу над "Лионом" и покидает Лигу чемпионов
Новости Украины ДинамоШахтерЛига Европыжеребьевка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь