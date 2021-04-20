УЕФА против Европейской Суперлиги. Каких футболистов могут потерять топ-сборные

В чему суть конфликта

12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги (ESL). Топовые команды, прежде всего, недовольны распределением финансов в рамках существующих турниров.

Учредителями ESL стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". К ним должны присоединиться еще три неназванных клуба.

В УЕФА уже пригрозили участникам Суперлиги санкциями. В том числе, речь идет о запрете играть в европейских турнирах: Лиге Европы и Лиге чемпионов. Но под ограничения могут попасть не только непосредственно клубы, но и их футболисты.

Так президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что они не смогут выступать за сборные своих стран на Чемпионатах мира и Европы. По его словам, такое решение поддержали все футбольные конфедерации.

Кому хотят запретить играть за сборные

Эта санкция ставит под угрозу будущее футболистов топ-клубов в национальных командах. По крайней мере в существующих турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В некоторых сборных не смогут выступать больше половины заявленных игроков.

Ниже информация о футболистах из текущих составов нескольких национальных команд, которые попадают под санкции.

За Англию из 25 игроков не смогут сыграть 14. Среди них:

вратарь - Дин Хендерсон ("Ман Юнайтед");

защитники - Харри Магуайр и Люк Шоу (оба - "Ман Юнайтед"), Джон Стоунз и Кайл Уокер (оба – "Ман Сити"), Эрик Дайер ("Тоттенхем"), Бен Чилуэлл и Рис Джеймс (оба - "Челси"), Киран Триппьер ("Атлетико");

полузащитники - Филип Фоден ("Мансити") и Мэйсон Маунт ("Челси");

нападающие - Рахим Стерлинг ("Ман Сити"), Букайо Сака ("Арсенал") и Харри Кейн ("Тоттенхем").

Сборная Франции может потерять 15 футболистов из 26. В их числе:

вратарь - Уго Льорис ("Тоттенхем");

защитники - Рафаэль Варан и Ферлан Менди (оба – "Реал Мадрид"), Курт Зума ("Челси"), Клеман Лангле ("Барселона");

полузащитники - Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Нголо Канте ("Челси"), Танги Ндомбеле и Мусса Сиссоко (оба – "Тоттенхем"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Тома Лемар ("Атлетико");

нападающие - Усман Дембеле и Антуан Гризманн (оба – "Барселона"), Антони Марсьяль ("Ман Юнайтед") и Оливье Жиру ("Челси").

Национальная команда Испании может не досчитаться 12 игроков из 24. Под санкции попадают:

вратарь - Давид де Хеа ("Ман Юнайтед");

защитники - Эрик Гарсия ("Ман Сити"), Серхио Рамос ("Реал Мадрид") и Жорди Альба ("Барселона");

полузащитники - Родри ("Ман Сити"), Серджи Бускетс и Педри (оба - *Барселона"), Маркос Льоренте и Коке (оба - "Атлетико"), Тиаго Алькантара ("Ливерпуль");

нападающие - Ферран Торрес ("Ман Сити") и Альваро Мората ("Ювентус").

Сборная Италии потенциально теряет 8 футболистов из 29. Среди них:

вратарь - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");

защитники - Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Боннучи ("Ювентус"), Эмерсон ("Челси");

полузащитники - Николо Барелла ("Интер"), Стефано Сенси ("Интер");

нападающие - Федерико Бернардески и Федерико Кьеза (оба - "Интер").

За Германию не смогут сыграть 6 игроков из 23. В их числе: