УЕФА против Европейской Суперлиги. Каких футболистов могут потерять топ-сборные

В УЕФА заявили, что футболисты из клубов Европейской Суперлиги не смогут выступать за свои сборные. Речь идет о турнирах, которые проходят под эгидой ФИФА и УЕФА, в том числе Чемпионате мира и Европы.
Какие топ-сборные могут остаться без одних из лучших игроков – дальше в материале РБК-Украина.
12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги (ESL). Топовые команды, прежде всего, недовольны распределением финансов в рамках существующих турниров.
Учредителями ESL стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". К ним должны присоединиться еще три неназванных клуба.
В УЕФА уже пригрозили участникам Суперлиги санкциями. В том числе, речь идет о запрете играть в европейских турнирах: Лиге Европы и Лиге чемпионов. Но под ограничения могут попасть не только непосредственно клубы, но и их футболисты.
Так президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что они не смогут выступать за сборные своих стран на Чемпионатах мира и Европы. По его словам, такое решение поддержали все футбольные конфедерации.
Эта санкция ставит под угрозу будущее футболистов топ-клубов в национальных командах. По крайней мере в существующих турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В некоторых сборных не смогут выступать больше половины заявленных игроков.
Ниже информация о футболистах из текущих составов нескольких национальных команд, которые попадают под санкции.
За Англию из 25 игроков не смогут сыграть 14. Среди них:
Сборная Франции может потерять 15 футболистов из 26. В их числе:
Национальная команда Испании может не досчитаться 12 игроков из 24. Под санкции попадают:
Сборная Италии потенциально теряет 8 футболистов из 29. Среди них:
За Германию не смогут сыграть 6 игроков из 23. В их числе:
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" могут исключить из Лиги чемпионов. Эти клубы прошли в полуфинал турнира. Решение о том, как завершить сезон ЛЧ будет приниматься в пятницу, 23 апреля.
Отметим, Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. Украина на Евро-2020 попала в группу С и сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.