UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

УЕФА против Европейской Суперлиги. Каких футболистов могут потерять топ-сборные

Автор: Владислав Красинский

В УЕФА заявили, что футболисты из клубов Европейской Суперлиги не смогут выступать за свои сборные. Речь идет о турнирах, которые проходят под эгидой ФИФА и УЕФА, в том числе Чемпионате мира и Европы.

Какие топ-сборные могут остаться без одних из лучших игроков – дальше в материале РБК-Украина.

В чему суть конфликта

12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги (ESL). Топовые команды, прежде всего, недовольны распределением финансов в рамках существующих турниров.

Учредителями ESL стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". К ним должны присоединиться еще три неназванных клуба.

В УЕФА уже пригрозили участникам Суперлиги санкциями. В том числе, речь идет о запрете играть в европейских турнирах: Лиге Европы и Лиге чемпионов. Но под ограничения могут попасть не только непосредственно клубы, но и их футболисты.

Так президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что они не смогут выступать за сборные своих стран на Чемпионатах мира и Европы. По его словам, такое решение поддержали все футбольные конфедерации.

Кому хотят запретить играть за сборные

Эта санкция ставит под угрозу будущее футболистов топ-клубов в национальных командах. По крайней мере в существующих турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В некоторых сборных не смогут выступать больше половины заявленных игроков.

Ниже информация о футболистах из текущих составов нескольких национальных команд, которые попадают под санкции.

За Англию из 25 игроков не смогут сыграть 14. Среди них:

  • вратарь - Дин Хендерсон ("Ман Юнайтед");
  • защитники - Харри Магуайр и Люк Шоу (оба - "Ман Юнайтед"), Джон Стоунз и Кайл Уокер (оба – "Ман Сити"), Эрик Дайер ("Тоттенхем"), Бен Чилуэлл и Рис Джеймс (оба - "Челси"), Киран Триппьер ("Атлетико");
  • полузащитники - Филип Фоден ("Мансити") и Мэйсон Маунт ("Челси");
  • нападающие - Рахим Стерлинг ("Ман Сити"), Букайо Сака ("Арсенал") и Харри Кейн ("Тоттенхем").

Сборная Франции может потерять 15 футболистов из 26. В их числе:

  • вратарь - Уго Льорис ("Тоттенхем");
  • защитники - Рафаэль Варан и Ферлан Менди (оба – "Реал Мадрид"), Курт Зума ("Челси"), Клеман Лангле ("Барселона");
  • полузащитники - Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Нголо Канте ("Челси"), Танги Ндомбеле и Мусса Сиссоко (оба – "Тоттенхем"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Тома Лемар ("Атлетико");
  • нападающие - Усман Дембеле и Антуан Гризманн (оба – "Барселона"), Антони Марсьяль ("Ман Юнайтед") и Оливье Жиру ("Челси").

Национальная команда Испании может не досчитаться 12 игроков из 24. Под санкции попадают:

  • вратарь - Давид де Хеа ("Ман Юнайтед");
  • защитники - Эрик Гарсия ("Ман Сити"), Серхио Рамос ("Реал Мадрид") и Жорди Альба ("Барселона");
  • полузащитники - Родри ("Ман Сити"), Серджи Бускетс и Педри (оба - *Барселона"), Маркос Льоренте и Коке (оба - "Атлетико"), Тиаго Алькантара ("Ливерпуль");
  • нападающие - Ферран Торрес ("Ман Сити") и Альваро Мората ("Ювентус").

Сборная Италии потенциально теряет 8 футболистов из 29. Среди них:

  • вратарь - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");
  • защитники - Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Боннучи ("Ювентус"), Эмерсон ("Челси");
  • полузащитники - Николо Барелла ("Интер"), Стефано Сенси ("Интер");
  • нападающие - Федерико Бернардески и Федерико Кьеза (оба - "Интер").

За Германию не смогут сыграть 6 игроков из 23. В их числе:

  • вратари - Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Бернд Лено ("Арсенал");
  • защитник - Антонио Рюдигер ("Челси");
  • полузащитники - Илкай Гюндоган ("Ман Сити") и Кай Хавертц ("Челси");
  • нападающий - Тимо Вернер ("Челси").

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" могут исключить из Лиги чемпионов. Эти клубы прошли в полуфинал турнира. Решение о том, как завершить сезон ЛЧ будет приниматься в пятницу, 23 апреля.

Отметим, Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. Украина на Евро-2020 попала в группу С и сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УЕФАчемпионат ЕвропыЕвро-2020
Читайте также
Глава "Баварии" о Суперлиге: не думаю, что решит финансовые проблемы европейских клубов
УЕФА вводит новый формат еврокубков с сезона 2024/25: детали
Прогноз погоды