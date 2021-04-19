"Челси", "Ман Сити" и "Реал" исключат из Лиги чемпионов в пятницу, - УЕФА

Мадридский "Реал", английские "Манчестер Сити" и "Челси" в пятницу, 23 апреля, будут исключены из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов . После этого исполком УЕФА определится с тем, как завершить сезон.

"Клубы должны покинуть (Лигу чемпионов - ред.), ожидаю, что это произойдет в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов. Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу",- сказал Меллер.

Он добавил, что вместе с этими клубами из Лиги чемпионом будут исключены и другие команды, которые решили участвовать в новом европейском турнире - Суперлиги. Меллер подчеркнул, что контракты автоматически разрываются после отказа клубов.

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 клубов, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус", объявили о создании нового европейского турнира - Суперлиги. Также был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд.