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"Челси", "Ман Сити" и "Реал" исключат из Лиги чемпионов в пятницу, - УЕФА

Новина українською → Ньон, Понедельник 19 апреля 2021 19:46
"Челси", "Ман Сити" и "Реал" исключат из Лиги чемпионов в пятницу, - УЕФА Фото: эмблема УЕФА (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Мадридский "Реал", английские "Манчестер Сити" и "Челси" в пятницу, 23 апреля, будут исключены из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. После этого исполком УЕФА определится с тем, как завершить сезон.

Об этом в интервью телекомпании DR заявил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер.

"Клубы должны покинуть (Лигу чемпионов - ред.), ожидаю, что это произойдет в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов. Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу",- сказал Меллер.

Он добавил, что вместе с этими клубами из Лиги чемпионом будут исключены и другие команды, которые решили участвовать в новом европейском турнире - Суперлиги. Меллер подчеркнул, что контракты автоматически разрываются после отказа клубов.

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 клубов, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус", объявили о создании нового европейского турнира - Суперлиги. Также был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд.

Отметим, руководство новосозданной Суперлиги Европы подало в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций запретить клубам участвовать в турнире. Клубам, которые примут участие в Суперлиге, пригрозили исключением из всех турниров - национальных и международных.

Как писало РБК-Украина, Суперлигу планируют проводить в формате двух групп по 10 команд. Турнир может стартовать уже в августе. Матчи будут проходить посреди недели.

Отметим, создание нового турнира произошло на фоне изменения формата Лиги чемпионов, который должны утвердить сегодня, 19 апреля. Ожидается, что УЕФА расширит формат ЛЧ до 34 команд с 2024 года.

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