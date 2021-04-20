УЄФА проти Європейської Суперліги. Яких футболістів можуть втратити топ-збірні

В УЄФА заявили, що футболісти з клубів Європейської Суперліги не зможуть виступати за свої збірні. Мова йде про турніри, які проходять під егідою ФІФА і УЄФА, в тому числі Чемпіонаті світу та Європи.
Які топ-збірні можуть залишитися без одних з кращих гравців – далі в матеріалі РБК-Україна.
12 топ-клубів з чемпіонатів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення Європейської Суперліги (ESL). Топові команди, перш за все, незадоволені розподілом фінансів в рамках існуючих турнірів.
Засновниками ESL стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико". До них повинні приєднатися ще три неназваних клуби.
В УЄФА вже пригрозили учасникам Суперліги санкціями. Зокрема, мова йде про заборону грати в європейських турнірах: Лізі Європи і Лізі чемпіонів. Але під обмеження можуть потрапити не тільки безпосередньо клуби, але і їх футболісти.
Так президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що вони не зможуть виступати за збірні своїх країн на Чемпіонатах світу та Європи. За його словами, таке рішення підтримали всі футбольні конфедерації.
Ця санкція ставить під загрозу майбутнє футболістів топ-клубів в національних командах. Принаймні в існуючих турнірах під егідою УЄФА і ФІФА. У деяких збірних не зможуть виступати більш ніж половина заявлених гравців.
Нижче інформація про футболістів з поточних складів кількох національних команд, які потрапляють під санкції.
За Англію з 25 гравців не зможуть зіграти 14. Серед них:
Збірна Франції може втратити 15 з 26 футболістів. У їх числі:
Національна команда Іспанії може не дорахуватися 12 гравців з 24. Під санкції потрапляють:
Збірна Італії потенційно втрачає 8 футболістів з 29. Серед них:
За Німеччину не зможуть зіграти 6 гравців з 23. У їх числі:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Реал", "Манчестер Сіті" і "Челсі" можуть виключити з Ліги чемпіонів. Ці клуби пройшли в півфінал турніру. Рішення про те, як завершити сезон ЛЧ буде прийматися в п'ятницю, 23 квітня.
Зазначимо, Чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня по 11 липня. Україна на Євро-2020 потрапила в групу З і зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.