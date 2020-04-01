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УЕФА предупредил "Шахтер" и "Бенфику" за поздний старт матча Лиги Европы

Новости » Спорт     01.04.2020 - 11:22
УЕФА предупредил "Шахтер" и "Бенфику" за поздний старт матча Лиги Европы
Фото: "Шахтер" - "Бенфика" (shakhtar.com)

Лиссабонский клуб также еще должен выплатить штраф

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение донецкому "Шахтеру" и лиссабонской "Бенфике" за несоблюдение регламента организации при проведении первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Об этом говорится в решении комитета по дисциплинарным и этическим вопросам.

Поединок состоялся еще 20 февраля в Харькове на ОСК "Металлист".

По итогам рассмотрения дела, предупреждение получили лично тренеры команд Луиш Каштру и Бруно Лаге, которые несли ответственность за несвоевременный старт игры.

"Бенфика" же, помимо предупреждений, должна оплатить штраф в размере 10 тысяч евро в течение 90 дней с момента вынесения решения. Как сообщает португальская пресса, делегация "Бенфики" не прибыла на стадион в отведенный срок.

Напомним, "Шахтер" прошел португальский клуб по сумме двух матчей (2:1 дома, 3:3 на выезде) и вышел в 1/8 финала, где перед приостановкой розыгрыша в первой игре успел обыграть "Вольфсбург" со счетом 2:1.

Сейчас розыгрыши всех еврокубковых матчей приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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