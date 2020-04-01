УЄФА попередив "Шахтар" і "Бенфіку" за пізній старт матчу Ліги Європи

Фото: "Шахтар" - "Бенфіка" (shakhtar.com)

Лісабонський клуб також ще має виплатити штраф

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виніс попередження донецькому "Шахтарю" і лісабонській "Бенфіці" за недотримання регламенту організації під час проведення першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. Про це йдеться в рішенні комітету з дисциплінарних та етичних питань.

Поєдинок відбувся ще 20 лютого в Харкові на ОСК "Металіст".

За підсумками розгляду справи, попередження отримали особисто тренери команд Луїш Каштру і Бруно Лаге, які несли відповідальність за несвоєчасний старт гри.

"Бенфіка" ж, крім попереджень, повинна сплатити штраф у розмірі 10 тисяч євро протягом 90 днів з моменту винесення рішення. Як повідомляє португальська преса, делегація "Бенфіки" не прибула на стадіон у відведений термін.

Нагадаємо, "Шахтар" пройшов португальський клуб за сумою двох матчів (2:1 вдома, 3:3 на виїзді) і вийшов в 1/8 фіналу, де перед припиненням розіграшу в першій грі встиг обіграти "Вольфсбург" з рахунком 2:1.

Наразі розіграші всіх єврокубкових матчів призупинені на невизначений термін через пандемію коронавірусу.