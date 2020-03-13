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Победа "Шахтера" приблизила Украину к 9 месту в таблице коэффициентов УЕФА

Новости » Спорт     13.03.2020 - 13:50
Победа "Шахтера" приблизила Украину к 9 месту в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

При этом ответная игра не состоится в запланированное время из-за коронавируса

По итогам еврокубковой недели Украина приблизилась к девятой позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом сообщает sport.ua.

За счет гостевой победы "Шахтера" над "Вольфсбургом" (2:1), украинская ассоциация приблизилась к Нидерландам, у которой больше нет команд в еврокубках, на дистанцию в 1,250 балла. Чтобы их отыграть, "горнякам" нужно доходить минимум до полуфинала ЛЕ. Это борьба за 9 место.

У Турции, идущей на 11 месте, последний клуб в еврокубках "Истанбул" также на этой стадии ЛЕ дома выиграл у датского "Копенгаген" (1:0). Турки сохраняют отставание в 0,900 от Украины.

Таблица коэффициентов УЕФА влияет на распределение путевок через один сезон.

Девятая ассоциация имеет такие квоты в еврокубках-2021/22: два представителя в ЛЧ (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном) и одного в ЛЕ (в плей-офф раунде). А вот 10 позиция потеряет некоторые привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11, которая не позволяет ассоциации делегировать свой клуб автоматически в группу Лиги чемпионов.

Напомним, УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, запланированная на 19 марта ответная встреча донецкой команды с "волками" не состоится.

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