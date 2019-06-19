УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Апелляционный комитет УЕФА отклонил иск о неправомерности выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в мартовских матчах квалификации Евро-2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В УЕФА с соответствующим заявлением обратились федерации футбола Португалии и Люксембурга.

Жуниор Мораес стал гражданином Украины незадолго до старта квалификации на Евро-2020. 22 марта он дебютировал в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1).