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УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Новости » Спорт    19.06.2019 - 16:03
УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Фото: Жуниор Мораес (ffu.ua)

Еще одно решение в пользу Украины

Апелляционный комитет УЕФА отклонил иск о неправомерности выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в мартовских матчах квалификации Евро-2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В УЕФА с соответствующим заявлением обратились федерации футбола Португалии и Люксембурга.

Жуниор Мораес стал гражданином Украины незадолго до старта квалификации на Евро-2020. 22 марта он дебютировал в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1).

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