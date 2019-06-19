УЄФА відхилив апеляцію Португалії та Люксембургу у справі Мораеса

Фото: Жуніор Мораес (ffu.ua)

Ще одне рішення на користь України

Апеляційний комітет УЄФА відхилив позов щодо неправомірності виступів Жуніора Мораеса за збірну України в березневих матчах кваліфікації Євро-2020. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на сайт Українська асоціація футболу (УАФ).

До УЄФА із відповідною заявою звернулися федерації футболу Португалії та Люксембургу.

Жуніор Мораєс став громадянином України незадовго до старту кваліфікації на Євро-2020. 22 березня він дебютував у матчі проти Португалії (0:0), а 25 березня вперше зіграв в основі національної збірної - проти Люксембургу (2:1).