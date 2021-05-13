УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов в Порту

"Финал Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится на стадионе Драгау в Порту 29 мая 2021 года, начало в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени (23:00 по Киеву, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отметим, изначально финал планировалось провести на стадионе Ататюрк в Стамбуле. Но правительство Британии включило Турцию в "красный" список туристических направлений из-за ситуации с COVID-19, и УЕФА решил обеспечить присутствие английских болельщиков на матче.

УЕФА обсуждал вопрос о переносе матча в Англию, но добиться необходимых карантинных исключений не удалось и матч пройдет в Порту.