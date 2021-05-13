RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

УЄФА офіційно переніс фінал Ліги чемпіонів до Порту

Автор: РБК-Україна

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) офіційно переніс фінал Ліги чемпіонів між англійськими "Манчестер Сіті" і "Челсі" до Порту. Раніше планувалося, що матч буде зіграний в турецькому Стамбулі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.

"Фінал Ліги чемпіонів УЄФА між "Манчестер Сіті" і "Челсі" відбудеться на стадіоні Драгау в Порту 29 травня 2021 року, початок о 21:00 за центральноєвропейським літнім часом (23:00 за Києвом, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, спочатку фінал планувалося провести на стадіоні Ататюрк в Стамбулі. Але уряд Британії включив Туреччину в "червоний" список туристичних напрямків через ситуацію з COVID-19, і УЄФА вирішив забезпечити присутність англійських уболівальників на матчі.

УЄФА обговорював питання про перенесення матчу до Англії, але домогтися необхідних карантинних винятків не вдалося і матч пройде в Порту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА розглядав Лондон і Лісабон в якості альтернативних міст для проведення фіналу Ліги чемпіонів 2020/2021.

До цього РБК-Україна писало, що з 2024 року формат Ліги чемпіонів буде змінений, а також розбиралася з нововведеннями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Манчестер СитиУЕФАЧелсиЛига Чемпинов