ru
ua

УЕФА назвал лучшего игрока недели 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт   

Он обошел Гнабри, Бускетса и Ауара

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком недели второй половины матчей первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты голосования опубликовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте.

Бельгиец отличился голом и результативной передачей в гостевой встрече с мадридским "Реалом" (2:1).

В борьбе за приз игроку недели Кевин опередил Серхио Бускетса ("Барселона"), Сержа Гнабри ("Бавария") и Уссема Ауа ("Лион").

Всего в нынешнем сезоне Де Брюйне сыграл в 34 матчах за "горожан" во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 20 результативных передач.

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится 17 марта в Англии на стадионе "Этихад".

Отметим нынешний розыгрыш турнира может стать для "горожан" последним на несколько ближайших лет. Ранее УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.

Сборная Украины по биатлону стала чемпионом Европы в смешанной эстафете Россия является агрессором в Украине, - Дуда
Читать все новости