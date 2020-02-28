УЕФА назвал лучшего игрока недели 1/8 финала Лиги чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком недели второй половины матчей первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты голосования опубликовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте.

Бельгиец отличился голом и результативной передачей в гостевой встрече с мадридским "Реалом" (2:1).

В борьбе за приз игроку недели Кевин опередил Серхио Бускетса ("Барселона"), Сержа Гнабри ("Бавария") и Уссема Ауа ("Лион").

Всего в нынешнем сезоне Де Брюйне сыграл в 34 матчах за "горожан" во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 20 результативных передач.

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится 17 марта в Англии на стадионе "Этихад".

Отметим нынешний розыгрыш турнира может стать для "горожан" последним на несколько ближайших лет. Ранее УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.