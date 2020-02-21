Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Им стал игрок дортмундской "Боруссии"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлин Холанн назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.
Норвежец отметился дублем в первом матче 1/8 финала против французского ПСЖ (2:1). Помимо Холанна, на награду претендовали Ренан Лоди ("Атлетико"), Ханс Хатебур ("Аталанта") и голкипер Уго Льорис ("Тоттенхэм").
Everyone's talking about Haaland!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2020
@ErlingHaaland #UCL #POTW @FTBSantander pic.twitter.com/7Htb0ALA4B
Холанн стал первым в истории футболистом, вышедшим в одном розыгрыше Лиги чемпионов в составе двух разных клубов. В групповом турнире форвард играл за "Зальцбург". До этого сезона в турнире действовал запрет на выступления более чем за одну команду. Контракт Холанна с немецким клубом рассчитан до 2024 года.
Ответная игра между ПСЖ и "Боруссией" состоится 11 марта.
Напомним, португальский тренер Жозе Моуринью не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года.