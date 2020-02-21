Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: Эрлин Холанн (twitter.com/bvb)

Им стал игрок дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлин Холанн назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.

Норвежец отметился дублем в первом матче 1/8 финала против французского ПСЖ (2:1). Помимо Холанна, на награду претендовали Ренан Лоди ("Атлетико"), Ханс Хатебур ("Аталанта") и голкипер Уго Льорис ("Тоттенхэм").

Холанн стал первым в истории футболистом, вышедшим в одном розыгрыше Лиги чемпионов в составе двух разных клубов. В групповом турнире форвард играл за "Зальцбург". До этого сезона в турнире действовал запрет на выступления более чем за одну команду. Контракт Холанна с немецким клубом рассчитан до 2024 года.

Ответная игра между ПСЖ и "Боруссией" состоится 11 марта.

Напомним, португальский тренер Жозе Моуринью не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года.