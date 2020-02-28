УЄФА назвав кращого гравця тижня 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне був визнаний кращим гравцем тижня другої половини матчів першого раунду 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Результати голосування опублікував Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на своєму офіційному сайті.

Бельгієць відзначився голом і результативною передачею в гостьовій зустрічі з мадридським "Реалом" (2:1).

У боротьбі за приз гравцеві тижні Кевін випередив Серхіо Бускетса ("Барселона"), Сержа Гнабрі ("Баварія") і Уссема Ауа ("Ліон").

Всього в нинішньому сезоні Де Брюйне зіграв в 34 матчах за "міснян" у всіх турнірах, забивши 9 голів і віддавши 20 результативних передач.

Матч-відповідь між "Манчестер Сіті" і "Реалом" відбудеться 17 березня в Англії на стадіоні "Етіхад".

Зазначимо нинішній розіграш турніру може стати для "городян" останнім на кілька найближчих років. Раніше УЄФА дискваліфікував "Манчестер Сіті" від єврокубків на два сезони.