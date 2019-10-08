УЕФА назначил бригаду арбитров на матч отбора Евро-2020 Украина - Литва

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судейскую бригаду, которая будет работать на матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Литвы. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Команды на поле стадиона "Металлист" в Харькове 11 октября выведет судейская бригада из Австрии во главе с Харальдом Лехнер. На линиях ему будут помогать Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Четвертый арбитр - Александр Харьков.

Поединок Украина - Литва начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.

После пяти туров отбора Евро-2020 "сине-желтые" возглавляют группу с 13 очками в активе. Команда Андрея Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), разгромила Сербию (5:0) и Литву (3:0), а также дважды победила Люксембург (2:1, 1:0).

Две национальные сборные уже потеряли шансы обогнать команду Украины в отборочном турнире на Евро-2020.