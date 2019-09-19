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Сборная Украины закрепилась в топ-25 рейтинга ФИФА

Новости » Спорт    19.09.2019 - 13:06
Сборная Украины закрепилась в топ-25 рейтинга ФИФА
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Команда Андрея Шевченко продолжает удерживать 25 место

Сборная Украины закрепилась и продолжает удерживать место в топ-25 мирового рейтинга национальных команд Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

В сентябрьском рейтинге 2019 года, после матча в рамках квалификации Евро-2020 с Литвой (3:0) и товарищеского поединка против Нигерии (2:2), подопечные Андрея Шевченко, как и в предыдущем реестре, находятся на 25 месте.

Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия - пятое, Сербия - 35, Люксембург - 93 и Литва - 131.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции, третью позицию занимает Бразилия, далее - Англия.

Напомним, сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.

После пяти туров отбора Евро-2020 "сине-желтые" возглавляют группу с 13 очками в активе. Команда Андрея Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), разгромила Сербию (5:0) и Литву (3:0), а также дважды победила Люксембург (2:1, 1:0).

Две национальные сборные уже потеряли шансы обогнать команду Украины в отборочном турнире на Евро-2020.

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