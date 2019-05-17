Сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 с Литвой в Харькове

Фото: стадион "Металлист" (ffu.ua)

Данное решение принял исполком ФФУ

Исполком ФФУ определил место проведения матча шестого квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 между национальными сборными командами Украины и Литвы. Об этом сообщается на сайте организации.

Поединок состоится в городе Харьков на стадион ОСК "Металлист" 11 октября 2019 года.

Домашние матчи отбора Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) состоятся во Львове на "Арене Львов".

Напомним, из-за значительного ажиотажа вокруг матча квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 Украина - Сербия билеты, которые были в свободной продаже, уже закончились.