УЕФА назначил арбитров на матч "Мальме" - "Динамо" в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена рефери, которым предстоит работать на матче 5 тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и шведским "Мальме". Об этом сообщается на сайте организации.

Встречу на стадионе Swedbank рассудит бригада арбитров из Чехии во главе с Павлом Краловецом. В роли его ассистентов выступят Иво Надворник и Томаш Мокруш. Четвертый арбитр - Мирослав Зелинка.

Матч "Мальме" - "Динамо" состоится в Швеции в четверг, 28 ноября. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени. На поединке ожидается аншлаг.

После четырех туров "Динамо" и "Копенгаген" набрали по шесть очков, но датский клуб опережает киевлян по количеству голов во всех матчах в группе. "Мальме" занимает третье место с пятью баллами, замыкает квартет швейцарский "Лугано" с 2 баллами.

Ключевым для команды Алексея Михайличенко станет ближайшая игра с "Мальме". Если "Динамо" выиграет в Швеции, то досрочно выйдет в плей-офф ЛЕ.

На данный момент уже пять клубов досрочно вышли в плей-офф турнира. Ими стали английский "Манчестер Юнайтед", каталонский "Эспаньол", испанская "Севилья", швейцарский "Базель" и шотландский "Селтик".