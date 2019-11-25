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УЕФА назначил арбитров на матч "Мальме" - "Динамо" в Лиге Европы

Новости » Спорт     25.11.2019 - 14:51
УЕФА назначил арбитров на матч "Мальме" - "Динамо" в Лиге Европы
Фото: "Динамо" - "Мальме" (twitter.com/Malmo_FF)

После четырех туров киевляне опережают шведов на одно очко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена рефери, которым предстоит работать на матче 5 тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и шведским "Мальме". Об этом сообщается на сайте организации.

Встречу на стадионе Swedbank рассудит бригада арбитров из Чехии во главе с Павлом Краловецом. В роли его ассистентов выступят Иво Надворник и Томаш Мокруш. Четвертый арбитр - Мирослав Зелинка.

Матч "Мальме" - "Динамо" состоится в Швеции в четверг, 28 ноября. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени. На поединке ожидается аншлаг.

После четырех туров "Динамо" и "Копенгаген" набрали по шесть очков, но датский клуб опережает киевлян по количеству голов во всех матчах в группе. "Мальме" занимает третье место с пятью баллами, замыкает квартет швейцарский "Лугано" с 2 баллами.

Ключевым для команды Алексея Михайличенко станет ближайшая игра с "Мальме". Если "Динамо" выиграет в Швеции, то досрочно выйдет в плей-офф ЛЕ.

На данный момент уже пять клубов досрочно вышли в плей-офф турнира. Ими стали английский "Манчестер Юнайтед", каталонский "Эспаньол", испанская "Севилья", швейцарский "Базель" и шотландский "Селтик".

Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы "Динамо" не смогло дожать "Копенгаген" в матче Лиги Европы
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