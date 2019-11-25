УЄФА призначив арбітрів на матч "Мальме" - "Динамо" в Лізі Європи

Фото: "Динамо" - "Мальме" (twitter.com/Malmo_FF)

Після чотирьох турів кияни випереджають шведів на одне очко

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив імена рефері, яким належить працювати на матчі 5 туру Ліги Європи між київським "Динамо" і шведським "Мальме". Про це повідомляється на сайті організації.

Зустріч на стадіоні Swedbank розсудить бригада арбітрів з Чехії на чолі з Павлом Краловецем. У ролі його асистентів виступлять Іво Надворнік і Томаш Мокрушев.

Четвертий арбітр - Мирослав Зелінка.

Матч "Мальме" - "Динамо" відбудеться у Швеції в четвер, 28 листопада. Початок гри - о 22:00 за київським часом. На поєдинку очікується аншлаг.

Після чотирьох турів "Динамо" і "Копенгаген" набрали по шість очок, але данський клуб випереджає киян за кількістю голів у всіх матчах в групі. "Мальме" займає третє місце з п'ятьма балами, замикає квартет швейцарський "Лугано" з 2 балами.

Ключовим для команди Олексія Михайличенка стане найближча гра з "Мальме". Якщо "Динамо" виграє у Швеції, то достроково вийде в плей-офф ЛЄ.

На даний момент вже п'ять клубів достроково вийшли в плей-офф турніру. Ними стали англійський "Манчестер Юнайтед", каталонський "Еспаньол", іспанська "Севілья", швейцарський "Базель" і шотландський "Селтік".