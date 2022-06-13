UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЕФА лишил Беларусь прав на трансляцию Лиги наций

Фото: Болельщики не смогут смотреть Лигу наций в Беларуси (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальный телевещатель Беларусь лишился права на трансляцию поединков Лиги наций УЕФА по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

УЕФА убрал Национальную государственную телерадиокомпанию Республики Беларусь из списка трансляторов Лиги наций 2022/23. Организатор турнира, вероятнее всего, наказал государство за поддержку агрессии РФ против Украины.

Белтелерадиокомпания до недавних пор была официальным транслятором Лиги наций и показала первые матчи сборной в турнире на телеканале "Беларусь 5". Однако поединки со Швейцарией и Азербайджаном белорусские телезрители уже не увидели.

В списке трансляторов Лиги наций остается российский стриминговый сервис Okko. Онлайн-кинотеатр транслирует матчи турнира, несмотря на дисквалификацию сборной России после развязывания полномасштабной войны против Украины.

Ранее Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад. Местные болельщики не увидят зимние Игры-2026 в итальянском Милане и летние Игры-2028 в Лос-Анджелесе из-за нарушения "олимпийского перемирия".

К слову, ведущие букмекеры спрогнозировали возможный результат поединка между сборными Украины и Ирландии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАБеларусьЛига наций