УЕФА лишил Беларусь прав на трансляцию Лиги наций

УЕФА убрал Национальную государственную телерадиокомпанию Республики Беларусь из списка трансляторов Лиги наций 2022/23. Организатор турнира, вероятнее всего, наказал государство за поддержку агрессии РФ против Украины.

Белтелерадиокомпания до недавних пор была официальным транслятором Лиги наций и показала первые матчи сборной в турнире на телеканале "Беларусь 5". Однако поединки со Швейцарией и Азербайджаном белорусские телезрители уже не увидели.

В списке трансляторов Лиги наций остается российский стриминговый сервис Okko. Онлайн-кинотеатр транслирует матчи турнира, несмотря на дисквалификацию сборной России после развязывания полномасштабной войны против Украины.

Ранее Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад. Местные болельщики не увидят зимние Игры-2026 в итальянском Милане и летние Игры-2028 в Лос-Анджелесе из-за нарушения "олимпийского перемирия".