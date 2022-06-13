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Украина – Ирландия: прогноз на матч Лиги наций

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Лодзь, Понедельник 13 июня 2022 12:27
Украина – Ирландия: прогноз на матч Лиги наций Фото: Александр Петраков и Виталий Миколенко (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

В 4-м туре Лиги наций УЕФА сборная Украины примет национальную команду Ирландии в польской Лодзи.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Ирландия состоится в Лодзи 14 июня на стадионе ЛКС. Начало поединка в 21:45 по Киеву.

По мнению авторитетной британской конторы William Hill, фаворитом противостояния являются номинальные хозяева. На победу "сине-желтых" принимают ставки с коэффициентом 1,73. Вероятный успех ирландцев оценили солидным баллом 4,80. Даже ничья выглядит более вероятной – кэф 3,40.

Для любителей специальных ставок подготовили линию с автором первого забитого мяча. На еще один старт Руслана Малиновского можно поставить с коэффициентом 11,00. Победа сборной Украины со счетом 2:1 увеличит выигрыш в 9 раз.

В то же время австрийцы из Bwin подготовили высший кэф на победу украинцев – 1,85. Чуть больше здесь верят в потенциальную победу сборной Ирландии. На нее можно поставить с баллом 4,40. На ничью принимают ставки с идентичным коэффициентом 3,40.

Консервативная ставка – победа Украины с разницей в два мяча – увеличит выигрыш в 5,25 раза. Коэффициент же на волевую победу "сине-желтых" составил 8,75.

После трех туров в группе B2 украинская сборная идет первой, набрав 6 очков (2 поединка). Ирландцы в свою очередть вторые с тремя очками в активе. 8 июня соперники встретились в Дублине, где триумфовали украинцы (1:0).

Напомним, что украинская сборная разгромила Армению в Лодзи и возглавила квартет B1.

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