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УЄФА позбавив Білорусь прав на трансляцію Ліги націй

Фото: Вболівальники не зможуть дивитися Лігу націй у Білорусі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національний телемовник Білорусь втратив право на трансляцію поєдинків Ліги націй УЄФА за рішенням Союзу європейських футбольних асоціацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

УЄФА вилучив Національну державну телерадіокомпанію Республіки Білорусь зі списку трансляторів Ліги націй 2022/23. Організатор турніру, найімовірніше, покарав державу за підтримку агресії РФ проти України.

Білтелерадіокомпанія донедавна була офіційним транслятором Ліги націй і показала перші матчі збірної в турнірі на телеканалі "Беларусь 5". Проте, поєдинки зі Швейцарією та Азербайджаном білоруські телеглядачі вже не побачили.

У списку трансляторів Ліги націй залишається російський стрімінговий сервіс Okko. Онлайн-кінотеатр транслює матчі турніру, попри дискваліфікацію збірної Росії після розв'язування повномасштабної війни проти України.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ і Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад. Тамтешні вболівальники не побачать зимові Ігри-2026 в італійському Мілані та літні Ігри-2028 у Лос-Анджелесі через порушення "олімпійського перемир'я".

До слова, провідні букмекери спрогнозували ймовірний результат поєдинку між збірними України та Ірландії.

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УЕФАБілорусьЛіга націй