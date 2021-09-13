Удянский рассказал, зачем Украине нужно регулирование рынка криптовалюты

Соучредитель компании Prof-it Blockchain Николай Удянский рассказал о подробностях легализации криптовалюты в Украине в соответствии с принятым парламентом законом №3637 "О виртуальных активах".

Эксперт в частности отметил, что сейчас оборот криптовалюты в Украине составляет около 1 млрд грн в сутки, что в 50 раз превышает вклады в украинские гривневые акции и ценные бумаги. Если же говорить о мировых масштабах, то капитализация рынка криптовалюты уже давно перевалила за два триллиона долларов.

"Наличные деньги теряют свою востребованность, а цифровые, наоборот, приобретают все большее распространение. Они становятся не только удобным средством платежа, но и инвестиционным инструментом, а потому нуждаются в регулировании", - пояснил Николай Удянский.

Принятый законопроект "О виртуальных активах" стал базовым законом в этой области. Он определяет понятие и правовой статус виртуального актива, а также вопросы прав собственности и осуществления операций с такими активами в Украине. Таким образом он гарантирует юридическую защиту участникам рынка.

"Благодаря этому документу рынок встал на путь легализации. Ведь бизнес сможет работать официально и будет способен защитить собственные виртуальные активы, а страна получит дополнительные поступления от налогов", - подчеркнул эксперт.

После того как документ подпишет президент, криптовалюта получит юридический статус, участники рынка смогут в судебном порядке защищать свое право на виртуальные активы, а на украинский рынок смогут выйти международные криптобиржи. Регулировать этот рынок будет Минцифры. Однако в отдельных случаях полномочия будут у Нацбанка и Нацкомиссии по ценным бумагам.

Также в Украине появится новый орган - Национальная служба по регулированию обращения виртуальных активов, которая будет отвечать за выдачу криптокомпаниям разрешений на работу в Украине. Финансовый мониторинг крипторынка будет происходить в соответствии с рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

"Теперь криптосфера ожидает подписания закона президентом, после чего начнется подготовка дополнительных документов, которые позволят запустить в Украине в 2022 году легальный и цивилизованный рынок виртуальных активов. Они должны будут регламентировать детали функционирования рынка виртуальных активов, которые обеспечат защиту участников от мошенников и потери инвестиций. Законопроект - это только старт. Это только фундамент, на котором все будет строиться. Впоследствии появятся налоговые нормы, благодаря которым с криптовалютой смогут работать банки и бизнес. Этот законопроект не Конституция. В дальнейшем он будет меняться и адаптироваться к рынку", - подытожил Николай Удянский.