Удянський розповів, навіщо Україні потрібне регулювання ринку криптовалюти

Співзасновник компанії Prof-it Blockchain Микола Удянський розповів про подробиці легалізації криптовалюти в Україні відповідно до ухваленого парламентом Закону №3637 "Про віртуальні активи".

Експерт зокрема зазначив, що нині обіг криптовалюти в Україні становить близько 1 млрд грн на добу, що в 50 разів перевищує вклади в українські гривневі акції та цінні папери. Якщо ж говорити про світові масштаби, то капіталізація ринку криптовалюти вже давно перевалила за два трильйони доларів.

"Готівкові гроші втрачають свою затребуваність, а цифрові, навпаки, набувають все більшого поширення. Вони стають не тільки зручним засобом платежу, а й інвестиційним інструментом, а тому потребують регулювання", - пояснив Микола Удянський.

Ухвалений законопроект "Про віртуальні активи" став базовим законом галузі. Він визначає поняття та правовий статус віртуального активу, а також питання прав власності та здійснення операцій з такими активами в Україні. Таким чином він гарантує юридичний захист учасникам ринку.

"Завдяки цьому документу ринок встав на шлях легалізації. Адже бізнес зможе працювати офіційно і буде здатний захистити власні віртуальні активи, а країна отримає додаткові надходження від податків", - наголосив експерт.

Після того як документ підпише президент, криптовалюта отримає юридичний статус, учасники ринку зможуть в судовому порядку захищати своє право на віртуальні активи, а на український ринок зможуть вийти міжнародні криптобіржі. Регулювати цей ринок буде Мінціфри. Однак в окремих випадках повноваження будуть у Нацбанку і Нацкомісії з цінних паперів.

Також в Україні з'явиться новий орган - Національна служба з регулювання обігу віртуальних активів, яка відповідатиме за видачу криптокомпаніям дозволів на роботу в Україні. Фінансовий моніторинг крипторинку буде відбуватися відповідно до рекомендацій FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей).

"Тепер криптосфера очікує підписання закону президентом, після чого почнеться підготовка додаткових документів, які дозволять запустити в Україні у 2022 році легальний і цивілізований ринок віртуальних активів. Вони повинні будуть регламентувати деталі функціонування ринку віртуальних активів, які забезпечать захист учасників від шахраїв і втрати інвестицій. Законопроект - це тільки старт. Це тільки фундамент, на якому все буде будуватися. Згодом з'являться податкові норми, завдяки яким з криптовалютою зможуть працювати банки і бізнес. Цей законопроєкт не Конституція. Надалі він буде змінюватися і адаптуватися до ринку", - підсумував Микола Удянський.