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Украина легализует криптовалюты: Рада приняла закон о виртуальных активах

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Киев, Среда 08 сентября 2021 12:08
Украина легализует криптовалюты: Рада приняла закон о виртуальных активах Фото: Украина одной из первых стран в мире легализует криптовалюты (Chesnot/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Этот закон регулирует отрасль криптовалют. Предполагается, что держатели виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Закон определяет понятие и правовой статус виртуального актива. После подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.

Регулятором рынка будет Минцифра, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также предполагается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА).

Как подчеркнул вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, но легализация необходима, чтобы дать криптокомпаниям прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобную работу с регулятором и выгодное налогообложение.

"В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - добавил он.

Федоров подчеркнул, что на сегодня всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы - Германия, Люксембург, Сингапур.

Напомним, ранее Федоров говорил, что сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривной.

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